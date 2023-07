Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli regale: trionfo in World Challenge Cup e testa ai Mondiali

Sofia Raffaeli ha vinto il concorso generale della tappa di World Challenge Cup andata in scena a Cluj-Napoca (Romania). La Campionessa del Mondo all-around si è imposta sul giro completo in questo appuntamento del secondo circuito internazionale per importanza, salendo sul gradino più alto del podio con il punteggio complessivo di 133.550.

La fuoriclasse marchigiana, reduce dal secondo posto agli Europei, ha primeggiato con grandissima disinvoltura al cospetto di una concorrenza davvero di lusso. La ribattezzata Formica Atomica si trovava in testa a metà gara dopo il 35.450 con il cerchio e il 31.550 con la palla di ieri, oggi si è superata ulteriormente con gli altri attrezzi: 34.000 (17.000 il D Score, 8.3 di esecuzione) con le clavette, 32.550 (16.300 come nota di partenza, 7.7 di E Score) con il nastro. L’allieva di Julieta Cantaluppi ha regolato rivali di lusso come la bulgara Boryana Kaleyn (130.850), la tedesca Darja Varfolomeev (127.600), l’ucraina Viktoriia Onopriienko (126.900) e la bulgara Eva Brezalieva (126.850).

Sofia Raffaeli, che tornerà in pedana nella giornata di domani per disputare le Finali di Specialità (prove non previste alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente nel concorso generale), ha dimostrato un’eccellente condizione fisica alla vigilia dell’ultima tappa della Coppa del Mondo, che andrà in scena il prossimo fine settimana a Milano: l’obiettivo è quello di conquistare il trofeo di fronte al proprio pubblico, difendendo il titolo ottenuto lo scorso anno. Il mirino è comunque già puntato sui Mondiali di Valencia, dove tra un mesetto cercherà il bis iridato. Sesto posto per Milena Baldassarri (123.300: 30.950, 32.250, 29.300, 30.800).

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi