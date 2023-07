Giancarlo Cattoni: “Il Frassinoro Summer Biathlon Festival ha tutte le credenziali per avere un grande futuro”

La quinta edizione del Frassinoro Summer Biathlon Festival, andata in scena nella giornata di sabato 1 luglio, si è concluso con un successo organizzativo. Avere al via ben tre campionesse del mondo (Dorothea Wierer, Samuela Comola, Hannah Auchentaller) e un totale di sei medagliati iridati rappresenta un indubbio motivo di vanto.

Un’altra ragione di soddisfazione per chi ha saputo erigere l’evento è rappresentato dal fatto di aver garantito, per la prima volta nella storia, la diretta televisiva grazie alla WebTV Sport2u. Peraltro, la trasmissione è stata impreziosita dal commento di Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, le voci storiche del biathlon in Italia.

Soprattutto, gli organizzatori sono stati premiati da un’ottima risposta di pubblico. È piaciuto il nuovo format, con gara maschile e femminile separate. Insomma, tutte le novità hanno funzionato, compreso l’anello per la pratica dello skiroll, inaugurato ufficialmente proprio nell’imminenza della kermesse.

La rinascita del Frassimoro Summer Biathlon Festival è merito, soprattutto, di due persone. Giancarlo Cattoni, deus ex machina del comitato organizzatore, e Filippo Salvarani, guida del Gruppo ceramiche Gresmalt, sponsor principale della manifestazione. Sport2u ha avuto modo di intervistare il tandem di uomini che ha reso possibile la resurrezione e e la crescita di un appuntamento che guarda con fiducia al futuro.