Football americano, ELF 2023: i Seamen Milano cadono nettamente in casa dei Tirol Raiders

Dopo il primo netto successo della scorsa settimana, arriva una nuova sconfitta per i Seamen Milano nella week 5 della ELF – European League Football 2023. La compagine italiana era di scena in casa dei Tirol Raiders che hanno vinto con il punteggio di 38-13, chiudendo i conti già a metà incontro. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio cos’è successo nella sfida di ieri.

RAIDERS TIROL-SEAMEN MILANO 38-13

Il primo quarto vede subito i tirolesi scappare sul 20-7. Si parte con il touchdown di Strong per Haun su lancio per 11 yds ed il 6-0. I Raiders proseguono e volano sul 13-0 con la corsa di Bonatti da 1 yard. Milano si scuote e accorcia sul 7-13. Zahradka lancia per Franchi per 1 yard ed i Seamen tornano sotto. I padroni di casa, però, scappano di nuovo con Bonatti che corre per 64 yds fino in meta per il 20-7.

Si arriva a metà gara con Tirol avanti 30-13 grazie alla meta di Strong che lancia per McClam per 14 yds, prima del field goal di Sanin. Nel terzo quarto i padroni di casa vanno di nuovo a segno con il solito Strong che lancia per 32 yds per Schneider e il match si chiude qui con il 38-13 finale.

CLASSIFICA CENTRAL CONFERENCE

Stuttgart Surge 4-0

Raiders Tirol 4-1

Munich Ravens 2-2

Barcelona Dragons 2-2

Milano Seamen 1-3

Helvetic Guards 0-5

Foto: Pier Colombo