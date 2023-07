Fernando Alonso: “Sono positivo, il ritmo sembra buono anche se ci sono alcune cose da sistemare”

Vede il bicchiere mezzo pieno Fernando Alonso dopo la sessione di prove libere del venerdì, primo atto del GP di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1 in scena questo weekend nel sempre fascinoso circuito di Silverstone.

Il pilota dell’Aston Martin infatti ha ottenuto la quarta posizione nelle FP1 con un gap di +0.668 rispetto al leader Max Verstappen, per poi registrare il decimo tempo nelle FP2 segnando un ritardo di +1.056.

L’iberico, intercettato in mixed zone, si è detto soddisfatto del lavoro svolto, convinto che le condizioni di domani potrebbero far cambiare le carte in tavola, visto il probabile arrivo della pioggia: “Ci sono ancora alcune parti da sistemare stasera – ha detto Alonso – ma il ritmo sembrava buono, quindi mi sento positivo”.

Alonso ha quindi concluso: “Vedremo cosa succederà domani, visto che sembra che la temperatura scenderà e potrebbe esserci della pioggia. Potremmo trovarci in una qualifica interessante“.

