F1, Max Verstappen: “Giornata positiva con l’incognita delle gomme. Se domani piovesse…”

Max Verstappen conclude al comando, tanto per cambiare, anche la prima giornata del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Il bicampione del mondo, dopo una prima sessione di prove libere letteralmente dominata, si è confermato anche nella FP2, ma il distacco sui rivali si è ridotto e non di poco.

Il portacolori del team Red Bull ha concluso il secondo turno con il tempo di 1:28.078 con appena 22 millesimi di vantaggio su Carlos Sainz (unica Ferrari in azione) quindi terzo Alexander Albon a 218, davanti a Sergio Perez, quarto con 264. Più indietro le Aston Martin e le Mercedes che, nel venerdì di Silverstone, non hanno impressionato.

“Super Max”, ad ogni modo, ha messo in riga tutti sul giro secco e anche sul passo gara, con un ritmo costante sul piede dell’1:33 e quasi mai oltre l’1:34. Al termine della FP2 il pilota olandese ha raccontato le sue sensazioni: “Penso sia stata una buona giornata per noi e che all’inizio fosse tutto un po’ scivoloso, ma credo anche che sia dovuto al fatto che stiamo girando con pressioni molto alte. Rende il tutto un pochino più difficile nelle curve a bassa velocità. Ma, nel complesso, la vettura si è comportata molto bene, le prestazioni sono state buone in entrambe le sessioni, abbiamo completato il nostro programma, anche i long run sono positivi”. (Fonte: Motorsport.com).

Domani le previsioni del meteo parlano di concreto rischio di pioggia. Il pilota della Red Bull spiega il suo punto di vista: “Vedremo domani con il meteo. Da parte nostra vogliamo migliorare un pochino la vettura, ma nel complesso è stata una giornata molto positiva”.

