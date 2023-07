Fantacalcio 2023-2024, uscito il listone con i prezzi di tutti i giocatori! Quotazioni e valori, può partire l’asta

Il Fantacalcio incombe sempre di più. Con il prossimo 19 agosto tanti fantallenatori si sfideranno per il platonico (e non solo) titolo di re incontrastato del fantasy game più amato d’Italia. Che inizia quest’oggi la sua stagione 2023/2024, con la pubblicazione del listone da parte della Gazzetta dello Sport con cui possiamo iniziare a farci qualche idea sulle quotazioni dei giocatori.

Iniziando dagli estremi difensori: per la Rosea, il portiere con il valore più alto è Mike Maignan del Milan, con 43 crediti nonostante venga da una stagione in cui ha saltato ben sedici partite per infortunio. Alle sue spalle Alex Meret del Napoli a 42, Wojciech Szczesny con 41 ed Ivan Provedel a 40. Dopo di loro, si scende a 35 per Rui Patricio e addirittura a 27 per Carnesecchi, segnalato dunque da portiere titolare dell’Atalanta.

Tra i difensori, il vero e proprio top di lista è al solito Theo Hernandez: la sua capacità di corsa e i potenziali bonus, anche pesanti, portano a spendere per lui 45 fantamilioni. Il podio viene completato da Federico Dimarco dell’Inter a 41 e da Giovanni Di Lorenzo a 38, che precede la coppia della Juventus composta da Danilo (37) e Bremer (36). ‘Solo’ sesto Carlos Augusto del Monza, lo scorso anno il migliore del ruolo per fantamedia (35).

A centrocampo grandi assenti Khvicha Kvaratskhelia (74), Mattia Zaccagni (59) e Riccardo Orsolini (45), tutti spostati tra gli attaccanti. Così a metà campo a prendersi la palma di giocatore più costoso è Luis Alberto con 52 crediti, lo spagnolo sarà chiamato a dare ancora di più dopo l’addio di Sergej Milinkovic-Savic. Dietro di due crediti Teun Koopmeiners dell’Atalanta, che batte anche punizioni e potenzialmente rigori, al terzo posto c’è invece Nicolò Barella a quota 49 che sopravanza Felipe Anderson a 47. Salita vertiginosa di Adrien Rabiot, ai piedi del podio assieme ad Hakan Calhanoglu con 46 crediti e avanti a Federico Chiesa, che ne costa 44, uno in meno di Piotr Zielinski e Luca Pellegrini. Tra le ‘piccole’, occhio a Gabriel Strefezza (39).

Per l’attacco, non c’è nemmeno da discutere: Victor Osimhen è il giocatore più costoso di tutti. E a ragione, essendo anche il capocannoniere dello scorso campionato, chi lo vorrà dovrà sborsare 90 fantacrediti. Prima fila anche per Lautaro Martinez, che vale 88 crediti, avanti a Ciro Immobile fermo a 86 e Dusan Vlahovic che ne vale 84 nonostante la brutta annata complessiva. Dietro di loro Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia proseguono il loro ‘duello’, vinto stavolta dal portoghese per un credito (75 a 74), con loro Paulo Dybala valutato 73 crediti, uno in più di Mimmo Berardi.

