Fantacalcio 2023-2024, quando inizia a fare la squadra? Il periodo migliore per l’asta

Il fantacalcio 2023/2024 è ormai alle porte. Manca meno di un mese all’inizio della nuova stagione di Serie A, e di conseguenza anche della partenza del fantasy game a tema sportivo più amato dagli italiani. Il primo passo per tutti coloro che partecipano a questo gioco che prende sempre più piede nel Bel Paese è uno: l’asta di inizio anno, con cui costruire la propria squadra. Ma quando farla?

Le opzioni a disposizione sono tante. La prima è quella di organizzare l’asta prima dell’inizio del campionato, dunque prima del 19 agosto. Mettiamo da parte l’eventuale data, in un periodo in cui si è solitamente in ferie (e organizzare un’asta potrebbe provocare guerre nucleari nel nucleo familiare), ma agire prima dell’inizio del campionato alza le chance di poter mettere a segno qualche bel colpaccio, con giocatori su cui nessuno punterebbe prima di vederli in azione. Ma, con il mercato aperto, si potrebbe rischiare di acquistare giocatori che a settembre potrebbero salutare il nostro campionato.

Dunque esiste la possibilità di fare l’asta a settembre, magari a cavallo della pausa Nazionali. Sicuramente non ci sarebbero rischi di acquistare giocatori che a stretto giro di posta possano abbandonare la Serie A per altri lidi e si potrebbe contare anche sugli acquisti negli ultimi giorni sul cosiddetto ‘listone’. Ma, con almeno due giornate (o anche tre, se si aspetta la pausa) giocate, qualche carta potrebbe essere svelata. E dunque, se sognavate di prendere, per dire, Giuseppe Caso del Frosinone a prezzo di saldo e invece si ritrova a segnare almeno un gol, il prezzo lieviterà…

Quindi, quando conviene fare l’asta del fantacalcio? Ogni scelta ha i suoi pro e i suoi contro, da valutare per bene. Quindi prendete questa scelta con le pinze, fatela assieme al vostro gruppo con cui decidete di intraprendere questa avventura. E qualunque sia l’opzione per cui decidete, pensate principalmente a divertirvi insieme.

