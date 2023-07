Fantacalcio 2023-2024: iniziare il campionato ad agosto o aspettare settembre dopo la sosta? Il dilemma tra amici e leghe private

Il campionato di Serie A è sempre più vicino e, di conseguenza, anche l’inizio della stagione di fantacalcio. Il numero di fantallenatori italiani cresce ormai a dismisura, ben più dei sei milioni che si registrarono nel 2019. E ora, questa grande fetta di pubblico dello sport più amato nel Bel Paese si pone una domanda a cui è difficile dare risposta: quando cominciare con il proprio fantacampionato?

Ovviamente sono due le soluzioni da poter prendere in esame. La prima è quella di cominciare in concomitanza con la Serie A, ovvero nel weekend tra il 19 ed il 20 agosto. Ciò significherebbe essere immediatamente protagonisti delle vicende fantacalcistiche, ma anche organizzare l’asta prima del tempo, nei primi quindici giorni di agosto. Periodo in cui solitamente ci si è organizzati per le ferie ed è dunque difficile essere tutti insieme per la ‘guerra’ della costruzione della squadra.

La tecnologia viene in aiuto con le piattaforme di videochat, ma immaginate se qualcuno dei partecipanti fosse in vacanza dall’altra parte del mondo con la propria ragazza e chiedesse lei di perdere tra le sei e le otto ore per l’asta del fantacalcio: preparatevi a trovare un altro decimo…

L’altra soluzione è quella di attendere settembre, con la riunione di tutti i partecipanti in un solo luogo. E così cementare anche il gruppo, che si ritrova insieme per poter creare insieme un’altra stagione di passione vera e propria. Ma le problematiche sono dietro l’angolo, come ad esempio il perdere due se non tre giornate di campionato: da ricordare che il calciomercato si chiuderà o il 31 agosto o il primo di settembre, in cui potrebbero svolgersi anche delle partite della terza giornata. E poi, più si attende, più può venire fuori il valore di qualche giocatore che ad agosto sarebbe passato sotto traccia.

Come sempre, non c’è una risposta giusta a questa domanda. Tutto dipende dalla discrezione dei fantallenatori che dovranno sedersi ad un tavolo e decidere tutti insieme quale può essere la soluzione adatta a tutti. E cominciare con una nuova avventura di nome fantacalcio.

Foto: LaPresse