Fantacalcio 2023-2024, come funziona il fantasista? I dettagli e il regolamento per il ruolo speciale a discrezione dei giocatori

Il fantacalcio 2023-2024 è ormai alle porte. Uno dei giochi che ormai è entrato nel cuore di tutti gli appassionati si prepara ad accompagnare il campionato di Serie A. Negli ultimi anni è nata una nuova modalità per rendere questo fantasy game sempre più vicino alla realtà, il Mantra. Fantacalcio.it ha difatti brevettato questa nuova tipologia, per cui ogni giocatore ha un ruolo specifico assegnato: non più solo le macroaree di difensori, centrocampisti o attaccanti, ma delle posizioni in campo più settorializzate, per rendere l’esperienza ancor più manageriale. Tra i ruoli con l’interpretazione più complicata, c’è quello del fantasista, o il trequartista.

Nell’immaginario collettivo, il trequartista è il ‘dieci’, quel calciatore che piazzato tra centrocampo e attacco è capace di rifornire le punte di assist e segnare anche qualche gol. Il calciatore più tecnico del lotto, in pratica. Ma al giorno d’oggi quel ruolo si è trasformato, molto spesso vediamo in quel ruolo un centrocampista di inserimento, capace di farsi vedere senza palla e di poter sfruttare il movimento dei compagni e le palle in area per segnare più di qualche gol.

Nel fantacalcio 2022-2023, sono stati ottantuno i calciatori che avevano nel proprio carnet anche il ruolo del trequartista. Sottolineiamo la parola anche: nel Mantra difatti ogni calciatore più ricoprire anche più di un ruolo. La migliore T del lotto è stata Teun Koopmeiners: 10 reti e 5 assist per una fantamedia di 7,14. Alle sue spalle Sergej Milinkovic-Savic, ormai in Arabia, con la fantamedia di 7,08 (9 reti e 8 assist) e Luis Alberto (6,93, 6 gol e 7 assist). Più dietro invece Ferguson del Bologna (6,85 con 7 reti) e Miranchuk del Torino (6,84 con 4 gol e 5 assist).

Proprio per la questione del multiruolo, andare ad acquistare una T nel vostro scacchiere è alquanto vincolante. In alcuni casi per poterlo schierare sarà necessario utilizzare un modulo che prevede il trequartista, come il 3-4-1-2, il 3-4-2-1, il 4-3-1-2 ed il 4-2-3-1. Poiché non tutti i giocatori prevedono un ulteriore ruolo oltre a quello del trequartista. Esempi lampanti sono Luis Alberto, Mario Pasalic e Lorenzo Pellegrini, che disponevano di un unico ruolo nella modalità mantra. Diverso il discorso per Koopmeiners, che dispone anche del ruolo di centrocampista e dunque può essere utilizzato in più posizioni, anche nella linea mediana. Dunque, per chi decide di acquistare un giocatore del genere, bisognerà stare attenti e ricordarsi che nel caso dovrete adattarvi anche ai ruoli dei vostri fuoriclasse.

Foto: LaPresse