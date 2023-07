Fantacalcio 2023-2024, chi sono i giocatori infortunati prima del campionato? Chi evitare all’asta

La Serie A deve ancora partire, ma l’elenco degli infortunati è già piuttosto folto. Anche in ottica Fantacalcio è bene valutare con attenzione se investire su giocatori fermi ai box ancora prima del via ufficiale della stagione.

Se da un lato il prezzo, in caso di leghe ad asta, si potrebbe abbassare, dall’altro bisogna calcolare bene i possibili tempi di rientro per non partire già con una rosa menomata.

Per alcuni, come nel caso della coppia della Roma Tammy Abraham e Marash Kumbulla, il rientro è fissato addirittura con l’anno nuovo. I due hanno entrambi patito una lesione al crociato.

Identica situazione anche per Mattia De Sciglio della Juventus, mentre, sempre per un problema al ginocchio, Ismael Bennacer del Milan potrebbe rientrare appena prima, a dicembre.

Sempre nel 2024 rientreranno il difensore del Bologna Adama Soumaoro che ha patito la rottura del tendine rotuleo e il centrocampista del Cagliari Marko Rog a causa di una lesione al crociato.

Vicini al rientro, invece, Senad Lulic (Lazio) e Hans Hateboer (Atalanta) che hanno sofferto il medesimo incidente, ma che torneranno rispettivamente a settembre e fine agosto.

In casa Cagliari, Gianluca Lapdula rientrerà a metà ottobre dopo l’operazione alla caviglia, mentre Marco Mancosu dovrebbe farcela già per fine agosto dopo l’intervento al ginocchio.

Anche Marko Pajac del Genoa è alle prese con una operazione nella stessa zona ed è da valutare, così come i tempi di recupero di Stefan Posch del Bologna dopo la frattura del metacarpo.

Tempi incerti anche per Paul Pogba che arriva da una stagione travagliata e che si è fermato di nuovo, mentre il compagno di squadra alla Juventus Nicolò Rovella rientrerà a metà agosto dal problema muscolare.

Sempre tra una quindicina di giorni è fissato il rientro di Mario Rui del Napoli, mentre tra ottobre e novembre torneranno Flavius Daniliuc della Salernitana (operazione al metatarso), Agustin Alvarez del Sassuolo (rottura del crociato) e Kingsley Ehizibue dell’Udinese (lesione del legamento crociato).

Tra i friulani, invece, Gerard Deulofeu dovrebbe tornare a disposizione di Andrea Sottil per metà settembre dopo l’intervento al ginocchio.

Nel Verona, infine, Thomas Henry tornerà a fine settembre (rottura del crociato), mentre Ondrej Duda un paio di settimane prima, dopo la parziale lesione sempre del crociato.

Foto: LaPresse