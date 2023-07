Cosa è successo a Charles Leclerc e perché la Ferrari non ha girato nelle FP2 a Silverstone

Brutta tegola sulla Ferrari nel venerdì di Silverstone. Charles Leclerc non ha potuto completare neppure un giro nella seconda sessione di prove libere. Il monegasco è dovuto restare ai box per tutti i 60 minuti della FP2. Come riportato da Sky Sport, sulla SF-23 si sono palesati non meglio specificati problemi di natura elettrica.

Il venticinquenne del Principato non ha avuto modo di scendere in pista e domani sarà obbligato a sobbarcarsi una dose di lavoro extra per recuperare quello che non è stato completato oggi. Non certo una buona notizia, perché sabato è prevista una complicazione in più.

Il problema si chiama pioggia. I metereologi britannici, di solito parecchio ferrati in materia, sostengono che vi siano alte probabilità di una FP3 bagnata. Sono invece più basse le possibilità che l’acqua si palesi in qualifica piuttosto che in gara.

Si aspetta di capire innanzitutto con precisione quale è stata la ragione del lungo stop sulla Rossa numero 16. “Problemi elettrici” contiene un novero infinito di opzioni al suo interno. Soprattutto bisognerà capire se questo inconveniente rappresenterà un bastone tra le ruote nel proseguo del weekend di Leclerc, il quale storicamente gradisce l’autodromo britannico, dove in passato ha più volte saputo alzare l’asticella.

Foto: La Presse