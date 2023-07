F1, le Red Bull e George Russell con il terzo motore a Silverstone

Arrivano comunicazioni importanti relativamente al GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1. La Red Bull, infatti, ha deciso di sfruttare il terzo slot stagionale a livello di power unit, in modo da avere elementi freschi per una pista particolarmente come Silverstone e pensando anche a quelli futuri.

Consultando “l’album dei ricordi” di quest’anno, la scuderia anglo-austriaco aveva montato la seconda unità in Spagna, rispettando alla perfezione la rotazione dei motori. Si è deciso di anticipare il tutto proprio per le caratteristiche del calendario.

Su entrambe le monoposto di Max Verstappen e di Sergio Perez sono stati sostituiti il motore termico, il turbo, l’MGU-H, l’MGU-K e il sistema di scarico. Per quanto riguarda i primi 4 componenti, si tratta della terza unità sulle quattro consentite dal regolamento, mentre per lo scarico si può agire con una certa tranquillità, visto che ne sono concessi otto per l’intero Mondiale.

Oltre a Verstappen e Perez, si riscontrano l’impiego di nuove power unit anche per il britannico George Russell (Mercedes) e per l’olandese Nyck de Vries (AlphaTauri). Sulla Haas di Nico Hulkenberg sono stati invece cambiati il motore termico, il turbo, l’MGU-H e il sistema di scarico. Per quanto riguarda i primi tre componenti, il tedesco ha quindi raggiunto il limite previsto per l’intera stagione, per cui alla prossima sostituzione scatterà la penalità.

A corredo di ciò, va sottolineata la sostituzione del cambio sulla VF-23 di Nico (quarta e ultima concessione). Stessa storia, stesso mare per Perez, ma nel caso del messicano si tratta del terzo intervento.

