F1, Toto Wolff: “Strategia corretta nella Sprint con Russell, il ritmo della macchina sembrava ottimo”

Sabato molto deludente al Red Bull Ring di Spielberg sul piano dei risultati per la Mercedes, che porta a casa solo un paio di punticini con l’ottavo posto di George Russell nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria 2023 valevole come nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Solo decimo invece Lewis Hamilton, ma entrambe le Frecce d’Argento hanno dovuto rimontare dalle retrovie dopo una Shootout disastrosa.

“Abbiamo avuto una qualifica Shootout molto sfortunata con Lewis diciottesimo e George quindicesimo. Entrambi i piloti hanno detto di avere un buon feeling con la vettura dopo i cambiamenti effettuati sulle vetture nel corso della notte“, dichiara il team principal Toto Wolff a fine giornata sui canali ufficiali Mercedes ripercorrendo la mattinata odierna.

“L’obiettivo era quello di recuperare terreno nella Sprint e la squadra ha fatto una scelta perfetta mettendo George sulle slick nel momento giusto. Non avevamo davvero nulla da perdere, quindi la strategia di cambiare le gomme in anticipo è stata quella corretta“, spiega il manager austriaco a proposito della strategia del muretto box con i due piloti.

“George ha lottato per tornare in zona punti ed è arrivato a pochi millesimi da Ocon, quindi la scommessa è risultata vincente. Lewis ha faticato un po’ di più nel mandare gli pneumatici in temperatura ed è rientrato un giro dopo ai box. Abbiamo imparato tanto oggi e il ritmo della vettura sembrava eccellente, quindi siamo impazienti di andare in gara domani”, conclude Wolff.

