F1 su TV8, programma GP Ungheria 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

La Formula 1 riprende dopo aver tirato il fiato per una settimana. Il Circus approccia il giro di boa della propria stagione, poiché nel weekend del 21-23 luglio è previsto l’undicesimo dei ventidue appuntamenti che compongono il Mondiale 2023. Non si tratta di un evento qualunque, bensì di un classico estivo, leggasi il Gran Premio di Ungheria.

L’Hungaroring è stato costruito in soli sette mesi fra il 1985 e il 1986. Per certi versi ha precorso i tempi, poiché è un autodromo edificato in una conca. Tale caratteristica consente agli spettatori di godere di un’ampia visuale del tracciato da qualsiasi tribuna. Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che il lay-out sia tortuoso e poco spettacolare, essendo dotato di un unico punto di sorpasso, la curva al termine del rettifilo di partenza.

La pista, nel corso degli anni, ha ricevuto il soprannome di “Montecarlo senza i guard-rail”. Qualificarsi bene è pertanto cruciale, come dimostrato dai precedenti. Nell’84% dei casi ha vinto un pilota scattato da una delle prime tre caselle. Non nel 2021 e nel 2022, però! Si tornerà alle abitudini, oppure l’anomalia proseguirà anche nei prossimi giorni? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Ungheria in TV. Come?

F1 – PROGRAMMA GP UNGHERIA 2023

VENERDÌ 21 LUGLIO

Ore 13.30-14.30, Prove libere 1

Ore 17.00-18.00, Prove libere 2

SABATO 22 LUGLIO

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00, Qualifiche

DOMENICA 23 LUGLIO

Ore 15.00, GARA

F1 – GP UNGHERIA 2023 IN TV

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente in diretta sia le qualifiche che la gara. L’evento ungherese è il terzo dei cinque per i quali, nel corso del 2023, è prevista copertura gratuita live. Non verranno però proposte le prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Ungheria sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara. Sky Sport F1 (207) proporrà anche svariati programmi di approfondimento. Per i possessori di Sky Q, la diretta integrale potrà essere garantita anche da Sky Sport 4K (213), salvo differenti esigenze editoriali. Inoltre il canale sportivo generalista Sky Sport Summer (201) avrà modo di proporre qualifiche e gara.

STREAMING – L’appuntamento dell’Hungaroring potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la diretta di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Gran Premio di Ungheria, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 22 LUGLIO

Ore 16.00 – Qualifiche, Diretta

DOMENICA 23 LUGLIO

Ore 15.00 – Gran Premio, Diretta

Foto: La Presse