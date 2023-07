F1, Carlos Sainz: “Speriamo di trovare in Ungheria buone condizioni per noi”

Si è tenuta quest’oggi l’abituale appuntamento della conferenza stampa pre-weekend per il Mondiale 2023 di F1. Il Circus nel fine-settimana sarà in Ungheria e sul tortuoso tracciato magiaro piloti e team dovranno affrontare problematiche diverse da quelle di Silverstone (Gran Bretagna).

Una pista che richiede tantissimo carico aerodinamico l’Hungaroring e molto impegnativa sulle gomme, anche per via delle alte temperature. Per questo motivo, chi riuscirà ad adattarsi meglio alle condizioni avrà un chiaro vantaggio. Il candidato al successo è sempre l’olandese Max Verstappen (Red Bull), ma alle sue spalle la lotta è decisamente interessante.

La Ferrari, dopo il riscontro deludente in Inghilterra, spera di rifarsi. In conferenza, lo spagnolo Carlos Sainz ha dichiarato: “Battaglia serrata alle spalle di Verstappen, molto dipende dalle piste e occorre essere consapevoli che ci saranno dei weekend migliori e altri peggiori. Qui speriamo di trovare delle condizioni buone“. Per quanto si è visto nella stagione, la Rossa ha maggiori problemi quando si è trovata a girare con temperature più basse, vedremo se in Ungheria anche il meteo verrà incontro alle esigenze del Cavallino Rampante.

Sainz ha poi espresso un parere rispetto al momento molto felice che sta vivendo lo sport spagnolo, considerando il successo a Wimbledon del giovanissimo e fenomenale Carlos Alcaraz, e se questo possa mettergli pressione: “Io non la sento, sono orgoglioso della mia nazione. Ci sono ottimi atleti, da Nadal ad Alonso, il basket e ora Alcaraz. Tanti tifosi ci seguono e ogni domenica vedono qualcuno che vince. Questo mi rende orgoglioso”.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden / Dppi/DPPI