F1, Sergio Perez: “Voglio avere un buon sabato. So di avere ritmo e una’auto straordinaria”

Un weekend per uscire fuori dalla psicodramma. Sarà una gara importantissima per Sergio Perez il GP d’Ungheria, dodicesimo appuntamento del Mondiale F1 2023. Il pilota messicano in forza alla Red Bull dovrà infatti cambiare assolutamente passo rispetto alle uscite precedenti, la maggior parte di queste contrassegnate da errori grossolani e da distrazioni fatali.

Checo, intervenuto nel classico incontro con i media del giovedì, ha in prima battuta rimarcato l’importanza di effettuare delle buone qualifiche, sessione che sta diventando per lui sempre più maledetta con tantissime gare a secco di Q3.

“L’Ungheria è una gara importante per me – Ha detto il sudamericano – So di essere stato a corto di qualifiche a volte in questa stagione, quindi il mio obiettivo deve essere quello di avere un sabato di successo perché so di avere il ritmo di gara la domenica e un’auto straordinaria che dovrebbe essere sul podio ogni fine settimana“.

Perez ha quindi concluso parlando della settimana “off”, confidando comunque di essere rimasto sempre a bordo della sua monoposto, prima per lavorare su degli aggiornamenti e poi per lo showrun della Red Bull andato in scena lo scorso fine settimana a Madrid: “Ero a Milton Keynes a lavorare sodo con il mio team per apportare miglioramenti. Ho trascorso anche il fine settimana libero su un’auto di F1! Mi sono divertito un mondo a Madrid per lo showrun, solo la Red Bull può chiudere le strade più trafficate di una capitale e adoro il fatto che come squadra promuoviamo costantemente il motorsport a un nuovo pubblico in tutto il mondo, anche lontano dalla pista“.

Foto: LaPresse