F1, Max Verstappen: “Non penso al record di 12 vittorie. De Vries? A volte si arriva al momento sbagliato”

Bluff o non bluff? Difficile saperlo. Max Verstappen ha dichiarato di non pensare al record di 12 vittorie consecutive che potrebbe registrarsi al GP d’Ungheria, appuntamento numero dodici del Mondiale 2023 di F1 in scena questo weekend. Il fuoriclasse olandese è infatti intervenuto alla classifica conferenza stampa di vigilia, sostenendo di essere focalizzato soltanto sulla gara.

“Non sto davvero pensando di vincere 12 gare di fila. Vado nel fine settimana con la voglia di vincere e senza pensare ad eventuali record”, queste le parole di un Vestappen particolarmente telegrafico, il quale ha comunque parlato anche dei possibili miglioramenti della sua monoposto: “C’è un aspetto in cui la Red Bull può migliorare, direi nelle curve“.

In secondo luogo il pilota della scuderia austriaca ha accolto con grande gioia il ritorno dell’amico Ricciardo in F1: “E’ bello riavere Daniel in famiglia Red bull ma mi è spiaciuto per De Vries. Sarei pronto a fare di nuovo squadra con lui, fosse per me non se ne sarebbe mai andato“.

In ultimo il nativo di Hasselt ha affrontato l’addio di De Vries alla scuderia Alpha Tauri: “Credo sia un ottimo pilota e questa nuova generazione di auto non è facile da capire per un rookie. La sua macchina poi non era certo la migliore. A volte capita che si arrivi in F1 nel momento sbagliato”

