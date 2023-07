F1, Sergio Perez: “Verstappen pensava che lo avessi chiuso, poi gli ho restituito la posizione”

Sergio Perez si è posizionato in seconda posizione nella Sprint Race del GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di F1 2023. Il messicano in forza alla scuderia di casa nello specifico ha rimediato un gap di +16.544 rispetto al vincitore Max Verstappen, arrivato alla quarta vittoria in una gara corta. Una prova positiva quella del sudamericano, contrassegnata però da un inizio non facile, dove ha letteralmente fatto a spallate con il compagno di scuderia, il quale poi l’ha “spinto” largo nella curva 3, inguaiando anche Norris, scivolato dalla terza alla decima piazza in pochi metri.

Non poteva dunque non parlare di quanto accaduto Checo nei commenti a caldo: “Abbiamo fatto una buona partenza, ho lottato con Max che mi ha fatto perdere una posizione con Niko (Hulkenberg) che andava molto forte nei primi giri ed è stato difficile superarlo. Io ho cercato di passare in curva 1, lui pensava che lo avessi chiuso ma in realtà non lo avevo visto. Poi ho cercato di proteggermi ma una volta che l’ho visto lì ho aperto la porta e gli ho restituito la posizione”.

Perez ha quindi proseguito, sottolineando di essersi già chiarito con Max: “Ne abbiamo parlato subito, tutto bene. Perché anche se siamo primo e secondo è stato comunque difficile tenere la macchina in pista oggi”.

In cocnclusione il messicano ha parlato della sfida con Hulkenberg, illustrando la propria strategia: “Una volta superato Niko ho cercato soltanto di gestire le gomme e di arrivare a traguardo, sarebbe stato semplice sbagliare, poi tanti stavano montando le slick: una volta effettuato il sorpasso ho pensato solo ad arrivare alla fine”.

Foto: LaPresse