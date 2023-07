F1, Max Verstappen: “La partenza è stata brutta, non ho voluto rischiare di montare le slick”

Max Verstappen si conferma l’assoluto dominatore e padrone del Mondiale di Formula 1 2023: l’olandese stravince la Sprint Race del GP d’Austria a Spielberg con una gara semplicemente perfetta nella quale ha staccato di oltre 20 secondi il compagno di scuderia Sergio Perez: l’ennesima dimostrazione di forza per il campione del mondo.

Queste le sue parole a margine di questa Sprint ai microfoni ufficiali della F1, a proposito della partenza non semplice: “Sì, la partenza è stata brutta, ma dopo il primo giro da quando ho ripreso la testa della gara è andato tutto per il meglio. Ho semplicemente gestito le gomme e sapevo che con le intermedie sarei stato un po’ più lento, ma avevamo talmente tanto vantaggio che non aveva senso rischiare di rientrare ai box per mettere le slick“.

Sul duello con Sergio Perez alla prima curva: “C’è stato un momento un po’ spinoso alla curva 1, mi sono trovato un po’ sull’erba, la pista era molto scivolosa, però sono riuscito a mantenere la macchina in pista e poi ad essere veloce per tutta la gara. Una gara fantastica, ci siamo messi otto punti in tasca“.

Foto: Lapresse