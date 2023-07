F1, Sergio Perez: “Un podio importante per me, in un weekend molto difficile in Austria”

Calato il sipario sul GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Spielberg c’è stato il dominio dell’olandese Max Verstappen a precedere la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez. Una buona Ferrari, considerato il quarto posto di Carlos Sainz, gravato anche dai 5″ di penalità per track-limits.

Per Perez un fine-settimana complicato, considerati il disastro nelle qualifiche del venerdì (15°, per la cancellazione del proprio tempo per track-limits) e uno stato di salute imperfetto. Checo, infatti, è stato un po’ condizionato da uno stato febbrile che non gli ha permesso di prendere parte all’appuntamento con la stampa, alla vigilia del fine-settimana in Stiria.

“Un weekend difficile per me visto che non sono stato bene. Mi ha aiutato moltissimo la squadra, che mi ha dato supporto per i due podi tra Sprint Race e il GP odierno“, le prime parole a caldo del pilota della Red Bull. “La Ferrari era molto veloce nelle zone di trazione e la lotta con Sainz è stata molto dura e corretta. Battagliare con lui è sempre molto divertente. Importante per me aver ottenuto questi riscontri, visti i problemi delle ultime gare“, ha concluso Perez.

