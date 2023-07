F1, Max Verstappen: “Ancora non penso al titolo mondiale, abbiamo seguito perfettamente la strategia”

Max Verstappen vola: il campione del mondo vince la sua quinta gara consecutiva nel GP dell’Austria, a Spielberg, a casa Red Bull. L’olandese, non contento della sola vittoria, ha voluto piazzare anche il giro veloce per il punto aggiuntivo, mostrandosi un cannibale a tutti gli effetti.

Queste le sue parole a caldo dopo il 42° successo della carriera: “La cosa più importante per me è riuscire a stare davanti e fare la nostra gara. Poi c’è stata anche la safety car, la virtual safety car e abbiamo scelto di non rientrare in regime di virtual seguendo la nostra strategia originaria. Siamo andati forte, tutti gli stint sono andati bene e mi sono molto divertito guidando“.

“Era chiaro da qualche giro prima della virtual safety car che ero riuscito a ritagliare un po’ di margine rispetto a chi inseguiva. Abbiamo seguito la nostra strategia e alla fine è stata la cosa migliore. Ancora non ho voglia di pensare alla tripletta di titoli mondiali, mi godo il momento”.

“Continuo a lavorare bene con questa squadra, credo che per tutto il weekend siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. Tante cose possono andare storte in un weekend soprattutto con la Sprint Race, quindi bene così e ci concentriamo su Silverstone” – ha concluso il neerlandese, molto soddisfatto per la sua prova.

Foto: Lapresse