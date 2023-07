F1, Sergio Perez: “Il nono posto non è quello che mi aspettavo, domani dovrò rimontare”

Ancora un sabato con pochi sorrisi per Sergio Perez. Il messicano, infatti, ha concluso al nono posto le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dell’Hungaroring il portacolori del team Red Bull ha interrotto la striscia di 5 gare senza entrare nella Q3, ma il risultato odierno non può certo far stappare champagne.

La pole position è andata a Lewis Hamilton che ha saputo beffare Max Verstappen per appena 3 millesimi, mentre la seconda fila sarà aperta da uno scatenato Lando Norris, distante 85 millesimi dal suo connazionale. “Checo”, invece, dopo una Q1 e una Q2 di buon livello, ha mancato la Q3 con le gomme soft, non riuscendo a fare meglio di un nono posto.

Davvero troppo poco per un pilota che ha tra le mani una RB19. “Confidavano in qualcosa di più dalla mia giornata, ma nel momento clou della Q3 non ho saputo estrarre il massimo dai miei due tentativi. A questo punto domani sarò costretto ad una ennesima rimonta. Parto nono e sappiamo bene che qui non è semplice sorpassare, ma ce la metterò tutta per fare il massimo possibile”.

