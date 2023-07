IndyCar, Iowa gara-1: Newgarden torna al successo

Josef Newgarden vince gara-1 in Iowa dell’IndyCar Series ripetendo quanto accaduto dodici mesi fa. L’americano di Penske ottiene la quarta gioia in carriera all’interno del ‘The Fastest Short Track on The Planet’, il #2 della categoria festeggia per la terza volta in questo 2023 confermandosi uno dei migliori sugli ovali.

Will Power ha provato a controllare la gara-1 del doubleheader di Newton, il primo stint è stato letteralmente dominato da parte del campione in carica che successivamente dovrà subire il ritorno da parte dell’americano Josef Newgarden e del neozelandese Scott McLauglin.

Il #2 ed il #3 del gruppo, teammate dell’ex vincitore della Indy500, inizieranno a lottare per il primato intorno al centesimo passaggio, le auto del Team Penske non si risparmieranno tra i doppiaggi regalando a più riprese delle battaglie al limite per la prima piazza provvisoria.

Newgarden riuscirà a beffare Power in pista dopo 130 intensi passaggi, il nativo di Nashville cercherà di scappare come accaduto nella race-1 della passata stagione. Power tornerà presto all’assalto del compagno di squadra, l’autore della pole-position dovrà però fare i conti con l’ipotetico ritorno di McLaughlin e dello scandinavo Marcus Ericsson (Ganassi #8).

Durante la 153a tornata è arrivata la prima caution della prova dopo un contatto contro le barriere da parte di Graham Rahal (Rahal #15). Molti protagonisti si sono fermati ai box per cambiare le gomme ed effettuare un rifornimento di carburante, Newgarden ha condotto la ripartenza davanti a McLaughlin ed al messicano Pato O’Ward (McLaren #5).

Il messicano inizierà ad impensierire le auto di Penske, una missione quasi impossibile da realizzare. Tutto resterà infatti immutato per diversi minuti, la situazione non cambierà fino alla bandiera a scacchi nonostante un ultimo disperato tentativo di rimonta da parte del pluricampione del Supercars Championship a Newgarden.

Il 32enne nativo dello Stato del Tennessee ha concluso con due secondi di scarto sul compagno di squadra, l’ex campione della categoria ha potuto ritornare a festeggiare dopo una pausa che durava dalla bellissima affermazione ottenuta a maggio in occasione della Indy500. Terzo posto per O’Ward, quarto per Ericsson davanti a Power che nel finale è letteralmente crollato sotto l’assalto della concorrenza.

Newgarden mette pausa a tutti in vista della competizione di domani. Il #2 di Penske ha infatti ottenuto la terza gioia dell’anno, le altre due sono state ottenute in Texas ed alla Indy500. La striscia positiva di risultati all’interno di un ovale potrebbe confermarsi tra poche ore, una sfida da non perdere che ci proietterà verso la lunga parte conclusiva dell’IndyCar 2023.

CLASSIFICA INDYCAR RACE-1 IOWA

1 2 FIN Josef Newgarden Team Penske 250 P 22.148 145.311 19.184 167.767 4

2 3 FIN Scott McLaughlin Team Penske 250 P 3.376 3.376 22.668 141.981 18.862 170.627 4

3 5 FIN Pato O’Ward Arrow McLaren 250 P 9.607 6.232 22.615 142.311 19.284 166.897 4

4 8 FIN Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 250 P 14.639 5.031 20.976 153.435 19.269 167.025 4

5 12 FIN Will Power Team Penske 250 P 22.402 7.764 22.787 141.241 19.260 167.104 4

6 9 FIN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 249 P 1 lap 1 lap 21.668 148.536 19.628 163.966 4

7 27 FIN Kyle Kirkwood Andretti Autosport 249 P 0.406 0.406 21.739 148.049 19.698 163.39 4

8 10 FIN Alex Palou Chip Ganassi Racing 249 P 1.543 1.137 22.364 143.91 19.608 164.14 4

9 11 FIN Takuma Sato Chip Ganassi Racing 249 P 6.154 4.610 22.088 145.706 19.101 168.498 4

10 7 FIN Alexander Rossi Arrow McLaren 249 P 6.758 0.604 21.711 148.238 19.676 163.572 4

11 28 FIN Romain Grosjean Andretti Autosport 249 P 17.602 10.844 21.792 147.687 19.605 164.166 4

12 18 FIN David Malukas Dale Coyne Racing 248 P 2 laps 1 lap 22.568 142.61 19.713 163.264 4

13 6 FIN Felix Rosenqvist Arrow McLaren 248 P 13.360 13.360 21.211 151.73 19.236 167.313 4

14 06 FIN Helio Castroneves Michael Shank Racing 248 P 18.548 5.189 22.543 142.77 19.861 162.042 4

15 77 FIN Callum Ilott Juncos Racing 247 P 3 laps 1 lap 22.320 144.193 19.743 163.013 4

16 78 FIN Agustin Canapino Juncos Racing 247 P 0.437 0.437 22.362 143.925 19.459 165.396 4

17 21 FIN Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 247 P 11.409 10.972 21.723 148.154 19.902 161.708 4

18 30 FIN Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 247 P 16.300 4.891 22.836 140.938 19.796 162.577 4

19 26 FIN Colton Herta Andretti Autosport 246 P 4 laps 1 lap 22.432 143.474 19.773 162.772 4

20 45 FIN Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 246 P 1.274 1.274 22.360 143.935 19.666 163.651 4

Foto. Lapresse