F1, GP Belgio 2023: risultati e classifica FP1. Sainz primo sotto la pioggia battente, quarto Leclerc

Si è aperto il dodicesimo weekend del Mondiale di Formula 1 2023: a Spa-Francorschamps va in onda il GP del Belgio sulla pista storica delle Ardenne. Un fine settimana particolare, con le qualifiche al venerdì per la gara della domenica e le qualifiche shootout domani mattina per la Sprint Race di domani pomeriggio.

In una sessione caratterizzata dalla pioggia e dalla poca azione specie nella prima parte, il più veloce è stato Carlos Sainz con gomma intermedia, riuscendo a precedere le due McLaren di Oscar Piastri, Lando Norris e il compagno di scuderia Charles Leclerc. Poche sono le indicazioni, visto che sono tutti giri fatti con full wet o con intermedie sotto una pioggia battente.

Azione che è stata ridotta ulteriormente dalla bandiera rossa causata da Logan Sargeant che è finito a muro a Les Combes, dopo il rettilineo del Kemmel. Verstappen si è disinteressato e non ha fatto registrare un giro cronometrato a differenza di Perez che ha concluso quinto.

Di seguito la classifica completa delle FP1.

CLASSIFICA FP1 GP BELGIO 2023 F1

1 Carlos SAINZ Ferrari 2:03.207 2

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.585 2

3 Lando NORRIS McLaren+1.277 2

4 Charles LECLERC Ferrari+4.941 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.033 2

6 Alexander ALBON Williams+5.187 2

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+5.860 3

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+6.022 2

9 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+6.112 3

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+6.835 2

11 Fernando ALONSO Aston Martin+7.076 2

12 Lewis HAMILTON Mercedes+7.092 2

13 George RUSSELL Mercedes+7.268 3

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+8.878 3

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+10.795 2

16 Logan SARGEANT Williams- – 2

17 Lance STROLL Aston Martin- – 3

18 Pierre GASLY Alpine- – 1

19 Esteban OCON Alpine- – 1

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 2

