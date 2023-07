MotoGP, Pol Espargarò torna finalmente in pista: lo spagnolo sarà in azione a Silverstone

Dopo 132 giorni torna in azione Pol Espargaro. Lo spagnolo, dopo il tremendo incidente di Portimao nel corso del weekend del Gran Premio di Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2023, è finalmente pronto a risalire in sella ad una moto. Il portacolori del team GasGas Tech3 ha superato fratture multiple, tra cui quelle alla mascella (che ha impedito al catalano di parlare per un mese) ed alla schiena, e mesi di riabilitazione.

Ora tutto questo incubo è stato messo alle sue spalle. Il Gran Premio di Gran Bretagna del prossimo fine settimana, oltre a segnare il ritorno in pista della classe regina dopo la lunga pausa estiva, vedrà tornare in azione il fratello di Aleix, come ha confermato la stessa scuderia sotto l’egida della KTM.

Il comunicato ufficiale con le parole dello spagnolo: “Sono davvero felice di avere finalmente l’opportunità di tornare dopo questo periodo difficile. Ho lavorato come mai prima nella mia vita per arrivare a questo giorno, e per me essere a Silverstone è già un grande premio. So che dovrò avere pazienza e che ci vorrà del tempo per tornare di nuovo al 100%, sia con la moto che con il mio fisico, ma sono pieno di energia per affrontare questa sfida. Torniamo a dare del gas!”. (Fonte: Motorsport.com).

Non sarà un rientro semplice per Pol Espargarò. Oltre ai danni subiti a livello corporale, ha dovuto sottostare ad una dieta liquida (vista la frattura della mascella) che ha visto il classe 1991 perdere oltre 2 chili di muscoli a settimana.

Credit: MotoGP.com Press