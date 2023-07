F1, Lewis Hamilton: “La macchina è sempre difficile da guidare, ma i long-run non erano malvagi”

12° in FP1, 15° in FP2. Basterebbe questo per riassumere il pessimo venerdì di Lewis Hamilton a Silverstone in occasione del weekend del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha fatto tanta fatica a spingere al limite la sua W14, restando addirittura fuori dalla top10 nella simulazione di qualifica.

“C’era molto vento, e questa caratteristica rende Silverstone il miglior circuito al mondo: oggi però è cambiata molto la pista da un minuto all’altro. Per quanto riguarda la vettura, stiamo combattendo sempre contro la stessa cosa. È un’auto difficile da guidare e lo rimane, a prescindere da ciò che facciamo per il set-up“, dichiara il sette volte iridato a fine giornata.

“Su un singolo giro non abbiamo percepito alcun miglioramento tra le gomme, il che dimostra come ci sia qualcosa che non vada. I long-run non sembrano essere troppo malvagi. Almeno c’è questo aspetto positivo. Non è stato particolarmente buono il passo con le soft, ma per gli altri deve essere stato peggio se non sono stati altrettanto veloci“, aggiunge il beniamino locale.

“Nell’ultima parte dello stint ho avuto la sensazione che il mio passo stesse iniziando a essere un po’ più costante, non so perché. Potrebbe essere dovuto al vento, oppure al bilanciamento. Su questo tracciato è tutta una questione di bilanciamento”, conclude Hamilton ai microfoni di F1 TV dopo una prima giornata di prove libere deludente.

Foto: Lapresse