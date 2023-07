F1, Max Verstappen: “Giornata difficile da leggere, ho risparmiato gomme per le qualifiche”

Max Verstappen non ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, e questa di per sé é già una notizia. Sul tracciato dell’Hungaroring il bi-campione del mondo non solo non ha, come spesso gli capita, stampato il miglior crono della giornata, ma non ha nemmeno concluso nella top10 odierna.

Il miglior tempo della FP2, infatti, porta la firma di Charles Leclerc in 1:17.686 con 15 millesimi su Lando Norris. Max Verstappen, come detto, non è andato oltre l’11a posizione a 593 millesimi (alle spalle di Carlos Sainz) mentre hanno chiuso nelle ultime piazze Lewis Hamilton, Sergio Perez e George Russell, in un turno davvero difficile da leggere. Nel caso del vincitore delle ultime sei gare bisogna sottolineare come avesse girato con un motore con elevato chilometraggio e con gomme soft usate.

Nonostante la posizione e il distacco, Max Verstappen si presenta con un sorriso convinto ai microfoni di Sky Sport: “Penso sia molto difficile interpretare questa giornata. Ora non ci rimane che analizzare i dati per capire se le novità portate si correlano con quanto visto nella galleria del vento. Abbiamo cercato di risparmiare al massimo le gomme in vista del format delle qualifiche di domani. Così facendo abbiamo dovuto girare di meno, mi dispiace per il pubblico”.

L’olandese passa poi ad analizzare il comportamento dello sua Red Bull sulla pista magiara: “Non ho avuto brutte sensazioni, affatto. Ho sentito un po’ di sottosterzo nel secondo long run, ma direi tutto bene. Forse possiamo crescere sul giro secco, ma nel complesso la macchina mi sembra forte come sempre. L’incidente di Sergio Perez nella FP1? Peccato, ci ha tolto un po’ di giri e di esperienza in pista, ma nella FP2 la vettura era pronta e tutto è tornato nella normalità”.

