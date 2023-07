F1, Lando Norris: “La macchina sta andando bene, ma dovremo stare attenti in qualifica”

Un venerdì che lascia speranza a molti. Max Verstappen ha dominato sul passo gara nelle FP2, ma non è apparso altrettanto brillante sul giro secco nel GP d’Ungheria a Budapest. La McLaren si sta confermando dopo la grande gara di Silverstone e Lando Norris appare piuttosto competitivo anche sul tracciato magiaro: una bella conferma dopo la gara di casa.

Queste le parole dell’inglese della McLaren: “Credo che siamo in una buona condizione per domani, poi vedremo direttamente in pista. Tutto può succedere: ti possono cancellare un giro, ti possono penalizzare, si può commettere un errore”.

“La macchina sta andando bene, ma è un attimo a ritrovarsi in una cattiva situazione mentre tutto sembrava andare bene. Starà tutto nel non commettere degli errori, però sembriamo avere un buon passo, innanzitutto puntiamo ad arrivare in Q3, poi vedremo cosa arriverà“.

Foto: Lapresse