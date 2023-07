F1, Max Verstappen: “Correre a Silverstone è fantastico, dobbiamo replicare la prestazione di Spielberg”

Dopo essersi messo alle spalle in maniera trionfale il weekend del GP d’Austria di F1, Max Verstappen è pronto per la sfida di Silverstone (Gran Bretagna). La tre-giorni inglese sarà occasione di grande spettacolo su uno dei tracciati più importanti e storici del Circu. Il grande favorito non può che essere l’olandese, vincitore di sette delle nove gare disputate.

Il connubio con la RB19 è fantastico e la sicurezza con cui il due-volte iridato guida è tale che stia facendo una grande differenza rispetto alla concorrenza. Un aspetto che, con l’eccezione dell’ultimo fine-settimana, ha inciso nel rendimento in negativo del suo compagno di squadra, Sergio Perez.

“È una pista strepitosa su cui correre e sono anche curioso di vedere come si comporterà la RB19. C’è sempre una bella atmosfera in Inghilterra, con molti tifosi appassionati che circondano l’intero tracciato. In Austria abbiamo vissuto un weekend incredibile e speriamo di poterlo ripetere a Silverstone, con una prestazione solida e senza errori“, ha sottolineato Max sui canali ufficiali della Red Bull.

L’obiettivo è quello di ottenere l’ottava vittoria stagionale e di avvicinarsi sempre più al terzo iride consecutivo, cosa che si fa fatica a credere possa sfuggirgli.

Foto: LaPresse