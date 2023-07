F1, Lando Norris: “Volevo le soft dopo la Safety Car, ma va bene così. È stata una gara folle”

Lando Norris completa un weekend eccezionale con una gara ampiamente al di sopra delle aspettative e chiude in seconda posizione il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valevole come decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il giovane pilota inglese ritorna sul podio dunque dopo oltre un anno di attesa e centra il settimo piazzamento della carriera nella top3.

“Gara folle. Devo ringraziare il team. Hanno fatto un lavoro stratosferico. Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza il loro duro lavoro. Alla fine mi hanno messo le gomme dure e sono ancora perplesso di questa scelta, ma siamo comunque riusciti a tenere dietro Lewis il più possibile”, le dichiarazioni a caldo del 23enne di Bristol al termine della corsa.

“Il team mi ha dato gomme con più durata, anche se io avrei voluto le soft. Penso che fosse la scelta più sensata dopo la Safety Car. Ma non importa: ero secondo e sono arrivato secondo. Va bene così. Qui è il mio primo podio”, aggiunge Lando a proposito dell’ultimo stint di gara dopo l’ingresso della Safety Car in cui ha difeso strenuamente la piazza d’onore sulla Mercedes di Hamilton.

“Ringrazio tutti i tifosi inglesi che hanno fatto il tifo per me e per la McLaren. Anche Oscar meritava il podio e di arrivare terzo. Sarebbe stato perfetto. L’avrebbe meritato per il weekend che ha fatto e ce l’avrebbe fatta senza la Safety Car”, conclude Norris citando anche lo sfortunato compagno di squadra australiano Piastri giunto in quarta piazza con tanta sfortuna.

Foto: Lapresse