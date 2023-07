F1 in tv oggi, GP Ungheria 2023: orari TV8 e Sky, programma, streaming

Il momento più atteso della settimana è arrivato. Oggi, domenica 23 luglio, alle 15:00 comincerà il GP d’Ungheria, dodicesimo round del Mondiale 2023 di F1 in scena sul complicatissimo tracciato dell’Hungaroring.

Sarà una gara tutta da seguire: dopo delle qualifiche straordinarie infatti il primo pilota in griglia sarà Lewis Hamilton, motivato a guastare la festa al leader Max Verstappen. Banco di prova importantissimo poi per le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente terzo e quarto e motivati a fare la voce grossa ancora una volta dopo l’eccezionale prestazione di Silverstone.

Attesa poi per la Ferrari che dovrà dimostrare di essere in qualche modo viva: Charles Leclerc partirà dalla sesta posizione, mentre Carlos Sainz dall’undicesima

La gara del Gran Premio di Ungheria sarà trasmesso in diretta su Sky Sport attraverso i canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile anche vedere la diretta in chiaro. In streaming si potrà seguire quindi su NOW, Sky Go e su tv8.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito tutti i dettagli.

