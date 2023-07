Quando gioca Musetti a Wimbledon? Orario, programma, tv, avversario, streaming

Inizia luglio e il tennis attende con impazienza l’apertura del torneo di Wimbledon. L’All England Club sarà protagonista assoluto della scena nelle prossime due settimane da domani fino al prossimo 16 luglio. Ad aprire i giochi ci sarà anche Lorenzo Musetti, che debutterà con Juan Pablo Varillas sul campo 14.

Un avversario che porta alla mente brutti ricordi al tennista di Carrara. Il loro unico match nel circuito maggiore risale allo scorso febbraio, ai quarti di finale del torneo di Buenos Aires; il peruviano ebbe sorprendentemente la meglio con un doppio 6-4, facendo partire un periodo assai poco performante per il tennista azzurro.

Ma da allora l’allievo di Simone Tartarini ne ha fatti di passi in avanti. Lorenzo ha riacquisito le proprie certezze in campo inanellando dei discreti risultati e raggiungendo i quarti sia a Stoccarda che al Queen’s, in quelle che sono le sue prime vittorie in carriera sull’erba. Un buon viatico per provare a fare strada nello Slam britannico, seppur il tabellone non gli giochi a favore.

Il match tra Lorenzo Musetti e Juan Pablo Varillas, primo turno di Wimbledon 2023, sarà il primo previsto sul campo 14, con inizio alle ore 12 italiane (le 11.00 in Inghilterra). La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky, in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-VARILLAS, PRIMO TURNO WIMBLEDON 2023

Lunedì 3 luglio

11.00 Lorenzo Musetti-Juan Pablo Varillas – primo turno uomini

a seguire Kateryna Baindl-Leylah Annie Fernandez – primo turno donne

a seguire Elise Mertens-Viktoria Hruncakova – primo turno donne

a seguire Borna Coric-Guido Pella – primo turno uomini

PROGRAMMA MUSETTI-VARILLAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Luke Walker/Getty Images for LTA