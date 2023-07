F1, il nuovo ordine d’arrivo del GP d’Austria: cosa cambia e chi sono i tanti penalizzati

Il Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, si è concluso attorno alle ore 16.30, ma l’ordine d’arrivo ufficiale è stato deciso solamente 5 ore dopo. Una nuova pioggia di penalizzazioni, per i famigerati track limits del tracciato del Red Bull Ring, è andato a riscrivere la graduatoria della gara corsa tra i monti della Stiria.

Non è cambiato nulla per il vincitore, il solito Max Verstappen, e per gli altri due colleghi giunti sul podio, Charles Leclerc e Sergio Perez, ma da li in poi quasi tutto è cambiato. Carlos Sainz, per esempio, da quarto è scivolato in sesta posizione (10″ di penalizzazione), quindi anche Lewis Hamilton (10″ anche per lui) si è ritrovato in ottava, alle spalle del compagno di team George Russell. Balzo in avanti, invece, per Lando Norris, ora quarto, e Fernando Alonso, quinto.

Nel caos delle nuove penalizzazioni, spiccano i ben 30 secondi comminati dalla direzione gara a Esteban Ocon che si ritrova alla fine in 14a posizione ad oltre un giro di distacco dalla vetta. Una situazione che non ha sicuramente fatto onore alla Formula Uno, che già aveva dovuto far fronte a 1.200 segnalazioni sui track limits nei tre giorni del weekend austriaco. L’ulteriore appendice in serata, dopo il reclamo della Aston Martin, ce la saremmo davvero risparmiata.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio l’ordine d’arrivo definitivo ed ufficiale del Gran Premio d’Austria 2023 di Formula Uno.

IL NUOVO ORDINE D’ARRIVO DEL GP D’AUSTRIA

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 71 1:25:33.607 26

2 16 Charles Leclerc FERRARI 71 +5.155s 18

3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 71 +17.188s 15

4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 71 +26.327s 12

5 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 71 +30.317s 10

6 55 Carlos Sainz FERRARI 71 +31.377s 8 *+10 secondi per track limits

7 63 George Russell MERCEDES 71 +48.403s 6

8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 71 +49.196s 4 *+10 secondi per track limits

9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 71 +59.043s 2

10 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 71 +67.667s 1 *+10 secondi per track limits

11 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 71 +79.767s 0 *+10 secondi per track limits

12 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 70 +1 lap 0

13 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 70 +1 lap 0 *+5 secondi per track limits

14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 70 +1 lap 0 *+30 secondi complessivi per track limits

15 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 70 +1 lap 0

16 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 70 +1 lap 0

17 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 70 +1 lap 0 * +5 secondi per aver forzato un altro pilota fuori dal tracciato, +15 secondi per track limits

18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 70 +1 lap 0 *+5 secondi per track limits

19 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 70 +1 lap 0 *+15 secondi per track limits

NC 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 12 DNF 0

Foto: LaPresse