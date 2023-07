F1, il guizzo di Lewis Hamilton: podio in casa con una strategia intelligente

L’unica certezza nel mondo della Formula 1 continua a chiamarsi Max Verstappen: l’olandese è riuscito a vincere anche una gara di difficile interpretazione a Silverstone, con l’ingresso di Virtual Safety Car e Safety Car e una McLaren decisamente brillante che ha dato battaglia con un ottimo Lando Norris, che ha chiuso secondo, e Oscar Piastri, quarto.

A sorprendere è stata la bella prestazione di Lewis Hamilton, che ha colto un terzo posto sicuramente non preventivabile dopo una qualifica che lo vedeva scattare dalla settima piazzola. Il sette volte campione del mondo ha azzeccato perfettamente la strategia, ripartendo dopo la safety car dalla terza piazza fortunato nel timing, bravissimo nello sfruttarlo.

Nel pit stop ha montato gomma soft ed è riuscito a difendere alla grande la terza posizione dal ritorno da dietro in particolare di Piastri, senza mai soffrire particolarmente: una prestazione solida nella quale, con un pizzico di fortuna, è riuscito probabilmente a ottenere anche di più di ciò che era nelle sue corde nella giornata di oggi.

Quarto podio della stagione, prima doppietta per il Regno Unito in Formula 1 nel nuovo secolo: una giornata sicuramente storica e non poteva mancare all’appello un fuoriclasse assoluto come Lewis Hamilton che può barcollare, può fare fatica, ma riesce sempre ad estrarre il massimo delle potenzialità dalla sua macchina.

