F1, GP Ungheria 2023: quando la prossima gara? Orari, programma e tv. Si corre a Budapest fra due settimane

La Formula 1 si prende una piccola pausa, l’unica di questo infuocato mese di luglio. Difatti settimana prossima non si corre, ma si tira il fiato dopo due weekend di gara consecutivi. All’orizzonte si staglia però un altro impegnativo back-to-back. Si ricomincia nel weekend del 21-23 luglio, quando andrà in scena una ‘Grande Classica’ estiva del Circus, ovvero il Gran Premio d’Ungheria.

L’appuntamento magiaro è ormai diventato fisso nel calendario del Mondiale, avendo vissuto la propria prima edizione nel 1986 senza poi mai mancare all’appello. Una delle caratteristiche dell’evento è rappresentata dalla sua collocazione fissa. A Budapest si corre quando fa caldo. Se non è agosto, lo si fa a luglio. Le dinamiche meteorologiche sono però cambiate. Un tempo l’abitudine era il clima torrido, ma negli ultimi anni si sono moltiplicate le edizioni “bagnate”, in passato inesistenti.

Va rimarcato come, a meno di cambiamenti dell’ultima ora, all’Hungaroring le qualifiche si svolgeranno seguendo la cosiddetta formula dell’“Alternative Tyre Allocation”. Un nome altisonante dietro al quale si nasconde un semplice obbligo di mescola. Nel Q1 bisognerà utilizzare le gomme hard, nel Q2 si deve passare alle medie, riservando al Q3 il compound più morbido. Dunque, una ragione in più per seguire il Gran Premio di Ungheria in TV. Come?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta, le qualifiche e la gara del Gran Premio di Ungheria. L’evento di Barcellona è infatti il terzo dei cinque per i quali sarà offerta copertura live gratis in chiaro.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del GP di Ungheria, comprendendo quindi ogni singola sessione in programma da venerdì. Anche Sky Sport Summer (201) avrà la possibilità di seguire la medesima programmazione, così come Sky Sport 4K (213), riservato ai possessori di Sky Q.

STREAMING – L’evento magiaro potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà inoltre possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la diretta di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Ungheria.

F1 – PROGRAMMA GP UNGHERIA 2023

VENERDÌ 21 LUGLIO

Ore 13.30-14.30, Prove libere 1

Ore 17.00-18.00, Prove libere 2

SABATO 22 LUGLIO

Ore 12.30-13.30, Prove libere 3

Ore 16.00, Qualifiche

DOMENICA 23 LUGLIO

Ore 15.00, GARA

Foto: La Presse