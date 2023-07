A che ora la F1 oggi su TV8: programma GP Gran Bretagna 2023, streaming in chiaro

Siamo giunti al grande giorno dell’attesissimo Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo storico tracciato di Silverstone vivremo una gara quanto mai interessante e emozionante che vedrà il proprio spegnimento dei semafori dalle ore 16.00 italiane (le ore 15.00 locali).

LA DIRETTA LIVE DEL GP DI GRAN BRETAGNA DI F1 DALLE 16.00

Dalla pole position scatterà, come sempre, Max Verstappen che ha preceduto le due McLaren, le due Ferrari e le due Mercedes. Cosa dovremo attenderci dalla corsa sulla pista del Northamptonshire? Come ogni altra occasione di questo campionato la Red Bull è pronta per dominare la scena in lungo ed in largo. Max Verstappen cerca la sesta vittoria consecutiva, risultato mai centrato in carriera, mentre il team di Milton Keynes vuole l’undicesimo trionfo di fila, iniziando dalla gara di Abu Dhabi della scorsa stagione.

Alle loro spalle troveremo Ferrari, Aston Martin e Mercedes pronte a sgomitare per un posto al sole, consapevoli che il passo gara delle due RB19 potrebbe davvero fare una differenza clamorosa, come si è visto nelle simulazioni disputate nel pomeriggio di venerdì. La pista inglese regala sempre emozioni e sorpassi, e non sarà da meno nemmeno in questa occasione.

Il Gran Premio di Gran Bretagna di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile la differita della gara dalle ore 18.55. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it per quanto riguarda la gara. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del GP, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA F1 OGGI

Domenica 9 luglio

Ore 16.00 Gran Premio di Gran Bretagna – diretta su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Differita in chiaro su TV8: ore 18.55

Repliche su Sky Sport F1: ore 22.00 e 00.30

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Differita in chiaro: TV8 alle 18.55

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per la gara

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LPS Xavi Bonilla