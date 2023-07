F1, Frederic Vasseur: “Silverstone banco di prova per verificare la direzione intrapresa con la SF-23”

Il weekend della verità è ormai alle porte per la Ferrari, che si appresta ad affrontare la tre giorni di Silverstone con la speranza di confermare i progressi evidenziati nelle ultime due tappe di Montreal e Spielberg. Il circuito britannico rappresenta un banco di prova cruciale per testare l’effettivo livello prestazionale raggiunto dalla SF-23, dimostratasi competitiva (ma sempre lontana da Red Bull) su due piste “stop and go“.

“Nelle ultime due gare abbiamo dimostrato di aver fatto dei passi avanti rendendo più competitiva la SF-23. Siamo riusciti a dare ai nostri piloti una monoposto che li ha messi in condizione di attaccare, gestire bene le gomme e avere un passo costante”, le dichiarazioni di Frederic Vasseur al sito ufficiale della Rossa presentando il GP di Gran Bretagna.

“Sappiamo che Silverstone, uno dei tracciati storici della Formula 1 al quale è indissolubilmente legata anche la storia di Ferrari, con i suoi curvoni da alta velocità rappresenta un severo banco di prova per verificare la direzione che abbiamo intrapreso”, conferma il team principal della scuderia emiliana alla vigilia delle prime prove libere.

“Sappiamo che possiamo contare sul contributo di entrambi i nostri piloti: Carlos un anno fa conquistò la sua prima vittoria in Formula 1 mentre Charles ha sfiorato a più riprese il successo e ha detto spesso di avere Silverstone nella lista dei suoi circuiti permanenti preferiti. Noi lavoreremo come squadra e faremo di tutto per metterli in condizione di combattere con i soliti agguerritissimi rivali”, conclude l’ex capo dell’Alfa Romeo.

