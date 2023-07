F1, George Russell: “Se Verstappen non è investigato non ha commesso infrazioni. Giornata promettente”

Una discreta qualifica per George Russell con la sua Mercedes: il britannico ha anticipato il suo compagno di scuderia Lewis Hamilton e partirà domani in sesta posizione. Oltre quattro decimi il ritardo dall’inarrivabile Max Verstappen, dietro a Ferrari e McLaren, ma sappiamo come la scuderia tedesca possa far bene in gara.

Queste le parole di Russell ai microfoni di Sky Sport dopo questo sabato del GP della Gran Bretagna a Silverstone: “Io guardavo il mio sterzo quando c’erano le bandiere gialle e all’improvviso Max Verstappen mi ha superato, sicuramente non l’avrebbe fatto di proposito, ma la FIA valuterà. Evidentemente se non c’è indagine significa che non c’è stato problema. Merita la pole quindi non voglio spingere affinché gli venga data una penalità“.

“Venendo a noi, è stata una giornata più promettente, un po’ deludente per quanto riguarda i tempi: siamo arrivati vicini alle Ferrari e alle McLaren, ma siamo indietro. Le macchine davanti hanno fatto un gran lavoro, magari le McLaren si sono tenute per le gare di casa, domani sicuramente spingeremo e vedremo dove potremo arrivare“.

Foto: Lapresse