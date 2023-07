F1, George Russell: “La macchina non andava come speravamo, capiremo che cos’è successo”

George Russell ha ottenuto l’ottava posizione nel GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Il britannico in forza alla Mercedes, nello specifico, ha accusato un gap di 48″403 rispetto all’imprendibile Max Verstappen, leader della classifica piloti, che sembra stia davvero gareggiando in un campionato a parte.

Un vistoso passo indietro per il pilota che, in zona mista, non è ancora riuscito a spiegarsi quanto successo: “Sono passati solo 20 minuti dalla fine della gara e sono sicuro che andremo a fondo per capire quanto successo, abbiamo ancora la stessa macchina che avevamo due gare fa a Barcellona quando stavamo volando”.

Russell ha dunque proseguito: “L’unica cosa che probabilmente è diversa sono le gomme, qualcosa che dobbiamo capire. Sicuramente la macchina non andava come volevamo, si muoveva molto, un po’ peggio di tutti gli altri circuiti, il ritmo era sostanzialmente peggiore di quanto ci aspettassimo“.

La visione resta comunque ottimistica per il nativo di King’s Lynn, specialmente con gli aggiornamenti in arrivo: “Sicuramente è un altro passo nella giusta direzione. Come abbiamo detto, al momento dipende chiaramente dal circuito, con la stessa macchina siamo stati bravi in ​​Canada e veloci a Barcellona. Fa ben sperare per Silverstone, perché Silverstone è più in linea con Barcellona che con questo circuito”.

