F1, George Russell: “La macchina andava alla grande, se non fai le cose bene ottieni ciò che meriti”

Mastica decisamente amaro George Russell, pilota della Mercedes che è rimasto inchiodato al diciottesimo posto in occasione delle qualifiche del GP d’Ungheria, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 d F1. Il britannico nello specifico ha dovuto alzare bandiera bianca già alla fine della Q1, probabilmente penalizzato dal nuovo format contrassegnato dalla cosiddetta “Alternative Tyre Allocation”.

Un responso difficile da mandare giù per il nativo di King’s Lynn, il quale ha affidato ai social le sue sensazioni dopo il pomeriggio complicato: “Difficile da digerire – ha scritto Russell – Ci siamo messi in una posizione difficile in qualifica e abbiamo perso molto tempo. La macchina andava alla grande e c’era il potenziale per un buon risultato. Congratulazioni a Lewis Hamilton e alla squadra in pole”.

In precedenza George era stato più dettagliato ai microfoni di Sky Sport UK: “Siamo stati veloci, la macchina andava benissimo. Ma per l’intera sessione non siamo stati sincronizzati con tutti. Sono stato superato da quattro macchine all’ultima curva. Ero sotto di tre decimi prima ancora di arrivare alla prima curva”.

In ultimo il pilota ha dichiarato: “Le gomme non c’erano da nessuna parte, era del tutto normale che andassimo più piano. Sono davvero deluso perché non dovevamo correre così tanti rischi. La vettura è stata abbastanza veloce da passare in Q2 e Q3. Era raro che commettessimo questo tipo di errori, ottieni ciò che meriti se non fai le cose bene”

Foto: LaPresse