F1, Frederic Vasseur: “Molto si è deciso ai box, domani avremo una buona occasione”

Si chiude con un quarto e quinto posto per la Ferrari la Sprint Race del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Spa-Francorchamps la gara del sabato, sulla distanza di 100 chilometri, ha vissuto emozioni a non finire, ma ha visto il consueto e inevitabile trionfo di Max Verstappen.

Dopo il rinvio già programmato dalle ore 16.30 alle ore 17.05, il via della Sprint Race è stato nuovamente posticipato di una ulteriore mezzora per colpa di un violento acquazzone che si era abbattuto a pochi minuti dal via del giro di formazione. Dopodiché è successo di tutto, tra diversi giri alle spalle della Safety Car, mezzo schieramento che è passato subito dalle full wet alle intermedie, fino a un contatto tra Lewis Hamilton e Sergio Perez che ha messo ko la Red Bull del messicano ed è costato 5″ di penalità al “Re Nero”.

Di questo se ne sono giovati Carlos Sainz e Charles Leclerc (ancora una volta non fortunati ai box) che, tuttavia, non possono certo festeggiare un quarto e un quinto posto. L’analisi del team principal del team del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur: “Molto si è deciso al momento del cambio gomme. Nel caso di Carlos abbiamo fatto fatica a farlo ripartire perchè aveva il gruppo nella pitlane, e ha perso tante posizioni. Discorso simile per Charles, rimandato in pista mentre sopraggiungevano altre vetture. Peccato, non siamo stati fortunati”. (Fonte: Sky Sport).

A questo punto la scuderia di Maranello punta già il mirino verso la gara di domani (il via alle ore 15.00). “Oggi abbiamo fatto più punti di Mercedes e Aston Martin e anche nella gara lunga avremo una buona opportunità, con Leclerc in pole. Il meteo potrebbe cambiare tutto, come si è visto in questi due giorni. Come tenere dietro Verstappen? Meglio pensare solo su noi stessi”.

Ultima battuta sulla serenità messa in mostra da Leclerc in questi giorni. C’è aria di annunci di rinnovo? “No, se è calmo e tranquillo è solo merito suo. Non ci sono notizie su altro”.

