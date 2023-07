F1, Frederic Vasseur: “Bene Sainz, Leclerc in difficoltà sul bagnato. Speriamo domani sia asciutto!”

E’ arrivato un podio nella Sprint Race del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1, per la Ferrari. E’ stato lo spagnolo Carlos Sainz a coglierlo, preceduto dalle due Red Bull di un inarrivabile Max Verstappen e del messicano Sergio Perez. Una giornata molto complicata in Stiria, in cui le condizioni di umido e di bagnato più importante si sono alternate.

In tutto questo Sainz è stato abile ad adattarsi alle circostanze, come sottolineato anche dal Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport: “Carlos ha disputato un sabato molto solido e ha ottenuto un buon risultato. Domani spero possa fare meglio sull’asciutto, che dovrebbe esserci più favorevole“, le parole di Vasseur.

L’ingegnere francese, però, ha sottolineato anche i problemi di Charles Leclerc. Ieri il monegasco era stato strepitoso nelle qualifiche (2° a 0.048 da Verstappen), mentre oggi è stato l’ombra di se stesso (12° nella Sprint Race), gravato anche da una penalità per impeding nel corso della Sprint Shootout: “In queste condizioni ha sofferto molto, ogni volta che cercava di superare qualcuno, era lui a subire l’iniziativa altrui. Domani dovrebbe essere asciutto e, con il passo dimostrato, possiamo fare bene, visto che Charles sarà in seconda piazza e Carlos in terza dietro a Max“.

A conclusione, una riflessione su Verstappen, dominatore della stagione e della Sprint Race odierna: “Lui sta correndo in maniera eccezionale e in qualunque condizione. La sua fiducia cresce. Quando è così è dura batterlo, ma concentriamoci su noi stessi, abbiamo ottenuto un podio con Sainz e cerchiamo domani di fare una bella gara”.

