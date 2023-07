F1, Fernando Alonso: “Siamo stati lenti tutto il weekend, settimo posto buon risultato”

Una gara e un fine settimana difficile per la Aston Martin, apparsa in fase regressiva nelle ultime settimane. Fernando Alonso chiude in settima posizione il GP di Gran Bretagna a Silverstone, non essendo mai in lotta per il vertice.

Evidentemente amareggiato nella sua analisi post-gara lo spagnolo: “Siamo stati lenti per tutto il fine settimana, in tutte le sessioni e in gara non è stato diverso. Ci è mancato il ritmo all’inizio con Gasly e alla fine con Checo e Albon” – al termine di una gara in cui si è difeso sempre da vetture più veloci come l’Alpine o addirittura la Williams.

“La partenza della safety car ci ha giovato e da lì in poi per cercare di mantenere la posizione, abbiamo lottato e siamo restati davanti a Checo, che alla fine andava fortissimo e penso che quel settimo sia un risultato superiore a quanto consentito dalla macchina ”.

“Altri team come la Ferrari sono volati a Spielberg e alla fine sono arrivati ​​noni e decimo, questo è quello che dobbiamo evitare ”, ha concluso Fernando Alonso, al termine della gara della domenica. Vedremo se dalle prossime gare tornerà competitiva la scuderia inglese come a inizio stagione.

Foto: Lapresse