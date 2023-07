F1, Charles Leclerc: “Sulle piste umide non sono a livello dei migliori, devo migliorare”

Non è stato un bel sabato per il monegasco Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, impegnato nella Sprint Shootout e nella Sprint Race del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1, ha concluso senza punti e con tanta amarezza.

La pioggia e le condizioni di umido hanno messo in grave difficoltà il pilota della Rossa, che fin dal time-attack ha faticato a trovare la quadra. Non è un caso che il risultato finale sia stato un sesto posto, alle spalle anche del compagno di squadra Carlos Sainz, che ha girato con le gomme morbide usate. Il tutto, poi, è stato complicato da un penalità per impeding, tale da farlo retrocedere in nona casella.

La Sprint, però, è stata un calvario (12° posto finale), in cui Charles ha faticato a spingere, non avendo mai le sensazioni giuste con la macchina: “Quello che non ha funzionato sono stato io. Non sono a livello che vorrei quando corriamo su piste umide. Sono tre GP di fila che affrontiamo una situazione del genere e le problematiche sono le solite. Devo lavorare“, ha ammesso Charles.

“Spero domani di avere una pista asciutta perché il passo era buono. Sicuramente le Red Bull sono più veloci, ma partendo dalla seconda casella speriamo di fare bene“, ha aggiunto Leclerc, in riferimento alle qualifiche disputate venerdì, con il monegasco alle spalle di Max Verstappen (oggi vincitore della Sprint) e davanti a Sainz. Al ferrarista è stato chiesto anche un parere sul team-radio tardivo che ha provocato la sanzione odierna: “E’ una cosa che dovremo analizzare con la squadra“, ha tagliato corto Charles.

