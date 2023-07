F1, Charles Leclerc: “La stagione per ora non è andata bene. Volevamo il titolo, ma abbiamo saputo reagire”

Si è ufficialmente conclusa la prima parte della stagione nel Mondiale di Formula Uno 2023. 12 sono le gare andate in archivio, 10 quelle che sono ancora da correre. Il leitmotiv di questi primi mesi è stato il dominio senza precedenti di Max Verstappen e della sua Red Bull, mentre in casa Ferrari la delusione su quanto fatto, e non fatto, è latente.

Al momento, infatti, Charles Leclerc è quinto in classifica con 99 punti, mentre Carlos Sainz è settimo con 92. Un totale di 191 punti, quindi ben distanti da Max Verstappen, che comanda la graduatoria a quota 314. Sul fronte dei costruttori, il team di Maranello è la quarta forza del gruppo, inseguendo nell’ordine Aston Martin, Mercedes e la solita Red Bull.

Dato che la massima categoria del motorsport è ufficialmente entrata nelle proprie vacanze estive, ci troviamo nel momento ideale per fare un primo bilancio del campionato con Charles Leclerc. Il monegasco inizia la sua analisi dai passi in avanti messi in mostra a livello di consumo degli pneumatici.

“E’ un po’ presto per dire che siano alle spalle questi problemi, però sono due o tre gare in cui gestiamo meglio le nostre gomme. A Spa, per esempio, non siamo finiti distanti rispetto alla Red Bull per questo motivo, ma sono stati solo più veloci di noi. In termini di gestione, invece, non abbiamo avuto un degrado enorme e, vedendo la Mercedes alle mie spalle, ho controllato il ritmo senza grossi problemi. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione perché a volte, in condizioni molto particolari, usciamo dalla finestra di lavoro delle gomme e iniziamo a soffrire”. (Fonte: As.com).

Il classe 1997 passa poi a fare il bilancio della prima metà di campionato in F1: “La stagione non è andata bene. Prima dell’esordio l’obiettivo era fare un passo avanti rispetto allo scorso anno, e vincere il Mondiale. Se guardiamo a quanto fatto, siamo abbastanza lontani dalle nostre aspettative. Non appena l’abbiamo capito, ci siamo resettati e la reazione del team è stata incredibile. I miglioramenti sono arrivati, a volte anche un mese e mezzo prima del previsto, e ciò richiede molto impegno da parte di tutti a Maranello. Questo ci ha aiutato a migliorare i risultati, ma dobbiamo ancora fare di più”.

Ultima battuta su una SF-23 non facile da leggere: “A Budapest ci aspettavamo di essere molto più competitivi rispetto a Spa ed è stato il contrario. Il pacchetto non è stato ottimizzato su piste come l’Hungaroring e abbiamo fatto qualcosa di sorprendente forse in Belgio. È sempre bello finire la prima parte della stagione con una nota positiva e ora sfrutteremo le vacanze per analizzare queste ultime due gare e massimizzare il nostro pacchetto nella seconda parte della stagione”.

Foto: LPS Alessio De Marco