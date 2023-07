MotoGP, Alvaro Bautista girerà mercoledì con una Ducati a Misano. Pronto per una wild-card a Sepang?

Alvaro Bautista si prepara per un nuovo test in sella ad una MotoGP. Come già avvenuto lo scorso mese di giugno, prima della tappa del Gran Premio di Gran Bretagna di Donington, quindi, mercoledì si potrà vedere lo spagnolo girare sul tracciato di Misano in sella alla Desmosedici.

Nella prima sessione disputata nel mese di giugno, l’ottimo andamento aveva spinto Ducati a pensare ad una wild card per il leader della classifica iridata del campionato superbike in vista delle ultime gare del Mondiale di MotoGP 2023. Dopo la conclusione della stagione in SBK, il calendario proporrà alcune occasioni allo spagnolo per scendere in pista.

Phillip Island o Sepang (prima di Valencia) potrebbero fare al caso del ducatista. Alvaro Bautista, come anticipato da Motorsport.com, dovrebbe scendere in pista mercoledì a Misano, per una seconda giornata di prove che assomigliano da vicino ad una preparazione per qualcosa di molto più corposo.

Le parole di Alvaro Bautista sulla prima sessione: “È stato un buon test. Mi sono divertito molto a tornare in sella alla Ducati Desmosedici GP e sono soddisfatto per il lavoro che abbiamo fatto. Tra il primo ed il secondo giorno, inoltre, il feeling è migliorato anche grazie al team e a Ducati che mi hanno messo nelle condizioni di poter sistemare la moto con delle modifiche che mi hanno aiutato a sentirmi ancora di più a mio agio”.

