F1, Carlos Sainz: “Un venerdì particolare, abbiamo margine per migliorare la macchina”

Calato il sipario sulla prima giornata del weekend del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista dell’Hungaroring, la Rossa è stata protagonista con il monegasco Charles Leclerc che nell’unica sessione disputata su asciutto (FP2) ha ottenuto il miglior riscontro, mentre lo spagnolo Carlos Sainz non è andato oltre la decima piazza.

Un day-1 in cui il meteo è stato instabile, considerata la pioggia nella prima sessione di prove libere, mentre il sole ha fatto visita nella seconda. Per Sainz, tra l’altro, un testacoda nella FP1 senza conseguenze importanti sulla sua SF-23. L’iberico, da dire, è stato anche un po’ sfortunato nel momento in cui ha simulato il time-attack nella seconda ora di libere, visto che ha trovato un po’ di traffico.

Un venerdì importante anche per adattarsi ai cambiamenti che il fine-settimana proporrà domani. Il riferimento è all’Alternative Tyre Allocation. Si parla di un nuovo format di allocazione di gomme per le qualifiche che prevede l’obbligo in caso di pista asciutta di utilizzo della Hard in Q1, la Medium in Q2 e la Soft in Q3.

“È stato un venerdì particolare: la prima sessione è stata influenzata dalla pioggia, mentre nella seconda abbiamo dovuto tenere conto del format di questo weekend dovendo gestire con cura le gomme. Nel mio giro lanciato in FP2 ho trovato parecchio traffico di vetture che stavano simulando la gara, mentre nel long run mi sono sentito maggiormente a mio agio, anche se abbiamo completato un numero limitato di tornate. Nel complesso c’è un certo margine di miglioramento in vista di domani, quindi continueremo a lavorare sodo“, le parole di Sainz (fonte: ferrari.com).

Foto: LaPresse