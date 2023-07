F1, Carlos Sainz: “Oggi più lenti di Mercedes e di McLaren, non c’era tanto di più…”

Una decima posizione per lo spagnolo Carlos Sainz nel GP di Gran Bretagna. L’iberico della Ferrari, vittorioso l’anno scorso a Silverstone, si è dovuto accontentare di un piazzamento sicuramente deludente frutto un po’ di una SF-23 scarsamente prestazione sul layout britannico e anche di una Safety Car, entrata nella fasi cruciali della gara, che non l’ha favorito in termini di scelta di gomme.

Da rimarcare, però, il passo indietro della monoposto dopo i buoni riscontri in Austria. Evidentemente i curvoni veloci della pista inglese sono risultati indigesti alla vettura di Maranello, mai con il passo per puntare al podio, scavalcata anche da una McLaren sorprendente.

“Oggi non c’era molto di più di quello che abbiamo fatto in pista. Eravamo lontani da Red Bull, Mercedes e anche la McLaren era migliore. Ho fatto quello che potevamo e la Safety Car è entrata anche nel momento peggiore per noi. Ho rischiato a restare in pista con gomme hard usate, visto che non avevo set nuovi, ma alla fine ho pagato rispetto agli altri“, ha dichiarato Sainz ai microfoni di Sky Sport.

Foto: LaPresse