F1, Sergio Perez: “Pieno sostegno dal team, devo risolvere il problema delle qualifiche”

Ancora una gara anonima e ancora difficoltà per Sergio Perez: il peggio sembrava alle spalle per il messicano della Red Bull dopo Spielberg, ma arriva un altro weekend particolarmente negativo a Silverstone, non riuscendo a passare il Q1, partendo indietro e concludendo solo al sesto posto la gara della domenica, senza praticamente mai farsi vedere.

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport F1: “Penso che questa situazione la sto vivendo da un po’ di tempo, ma non è accettabile quando guidi la Red Bull. Vediamo che succede però anche per piloti Ferrari, Mercedes, Aston Martin: fa parte della nostra vita come piloti. E’ importante superare questi problemi e poi tireremo le somme ad Abu Dhabi“.

“Io sento un pieno sostegno da parte del team. Sono piuttosto sicuro che recupereremo insieme con il team e usciremo dalle difficoltà. Penso che sia necessario migliorare il sabato, perché c’è ritmo in gara. Sto diventando molto sensibile alla macchina, non lo so e non sappiamo se è dovuto al vento, alle variazioni di temperatura. E’ dipeso anche da come si è evoluta la macchina. Penso che domani sarò al simulatore per provare a risolvere questa situazione. Risolvendo il problema del sabato, avremo grandi domeniche“.

Foto: Lapresse