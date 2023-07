F1, Carlos Sainz: “Oggi ho mostrato il mio vero potenziale. Adesso cerco il podio nella Sprint”

Dopo un finale di Q3 estremamente emozionante Carlos Sainz ha centrato la terza posizione nella Sprint Shootout del GP del Belgio, sessione che determina la griglia di partenza valida per la Sprint Race prevista questo pomeriggio. Il pilota della Ferrari nello specifico ha segnato un gap di +0.025 rispetto al leader Max Verstappen (1:49.056) posizionandosi alle spalle anche di un altro piccolo nuovo fenomeno, Oscar Piastri (+0.011), in forza alla McLaren.

Una prestazione d’altro profilo per lo spagnolo, il quale ha ha espresso un parere sulla sua prova ai microfoni di Sky Sport: “Oggi sono riuscito a mettere su un bel giro e a mostrare il mio vero potenziale dopo un paio di errori commessi ieri. Sono contento del terzo posto ma non per il distacco dalla pole, eravamo davvero vicini. Ma io ho fatto il giro presto rispetto a chi era dopo di me”.

Sainz ha poi proseguito: “Le sensazioni sono buone, soprattutto con le intermedie sono andato veloce anche nel Q1; sull’asciutto poi non siamo andati male, Red Bull a parte siamo competitivi“.

In ultimo lo spagnolo ha svelato l’obiettivo per la gara corta: centrare il podio: “Voglio fare il podio nella sprint, devo capire dove saranno Checo (Perez) e le Mercedes, perché credo che saranno loro gli avversari principali. Per Perez sarà dura nella sprint, ma con il passo che ha le Red Bull sarà comunque da temere”.

Foto: LaPresse